Джек Грилиш: «Играя за «Ман Сити», я перестраховываюсь, а в сборной Англии чувствую больше свободы»

признал, что играть в сборной Англии ему комфортнее, чем в «Ман Сити».

«Иногда мне кажется, что, играя за «Сити», я перестраховываюсь, но когда я попадаю в сборную, то даже на тренировках у меня все получается лучше. Я забиваю голы, делаю ассисты и все такое.

Когда я выхожу на поле... Это сложно объяснить. Я действительно чувствую, что в сборной играю с большей свободой. Надеюсь, мне удастся перенести это в матчи за клуб и продолжить прогрессировать.

Конечно, они [ и ] – совсем разные тренеры, так что это действительно непросто.

У Пепа все подчинено структуре. Конечно, нечего жаловаться, учитывая, что он дал футболу, как он успешен. В это же время Гарет больше похож на то, что вы можете себе представить... Конечно, у нас есть схема и структура, но он говорит мне: «Если ты чувствуешь, что нужно перейти на другой фланг и получить мяч там, то бери и делай это».

Но это не связано с ощущением свободы, в данном случае оно больше идет изнутри. Надеюсь, мне удастся перенести это в матчи за , – сказал полузащитник.

«Гвардиола настолько одержим своими принципами, что не дает игрокам свободы на поле. Проблема в психологии». Пети о Пепе