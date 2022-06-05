Джек Грилиш: «Холанд – лучший нападающий мира, возможно. Он в топ-1 или топ-2 на своей позиции»

воодушевлен переходом в .

– Я бы хотел больше забивать и ассистировать, но все-таки я не говорил об этом, когда только перешел сюда. Единственное, о чем я тогда сказал, – я хочу брать трофеи. Главное, чего я хотел – победить в Премьер-лиге. Это было моей главной целью, и я реализовал ее. Я знаю, что на личном уровне могу сыграть лучше. Надеюсь, это произойдет.

Мы подписали Холанда. В его лице мы получаем топ-форварда. Возможно, лучшего нападающего мира. Уверен, он поможет нам. С нетерпением жду следующего сезона.

– Улучшится ли ваша статистика после перехода Холанда?

– Надеюсь на это. Но я уверен, что в нашей команде много людей, которые тоже об этом думают.

Дело не только во мне. Уверен, у Холанда будет отличное взаимопонимание с Кевином де Брюйне, Филом Фоденом, Рахимом Стерлингом – со всеми игроками, играющими в атаке.

Я с нетерпением жду возможности сыграть рядом с ним. Кто не ждал бы ее? Он точно входит в топ-2 или топ-1 в мире на позиции центрфорварда. Не могу дождаться следующего сезона, – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Грилиш забил 3 гола и отдал 3 передачи в 26 матчах . Его статистика доступна здесь.