Джек Грилиш: «Хочу выиграть все в следующем году – ЛЧ, Кубок Англии, Кубок лиги, АПЛ. Для этого я перешел в «Ман Сити»

заявил, что хочет выиграть все трофеи с в следующем сезоне.

«Вы можете представить, что говорили бы критики, если бы я перешел за эту сумму, а потом ничего не выиграл в первом сезоне.

Доказать, что они ошибались, и сидеть дома с моей медалью за победу в – это осуществление мечты. Я хочу просто выигрывать все турниры, в которых участвую. Мы хотим побеждать. Когда ты завершаешь карьеру, то смотришь на медали, которые выиграл.

Я не говорю, что хочу выиграть только в следующем году. Я хочу выиграть все. Я хочу выиграть , Кубок лиги, Премьер-лигу. Для этого я сюда и перешел. Думаю, в следующем году я буду играть лучше. Знаю, что так будет.

Знаю, что в следующем году на меня будут давить еще сильнее, чем в этом», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».