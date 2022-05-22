Агент Левандовского: «Бавария» уже история для Роберта. Он хочет уйти в клуб, о котором всегда мечтал»

Агент Роберта Левандовского рассказал о желании поляка уйти из «Баварии».
«Для Роберта «Бавария» уже история. Он хочет покинуть клуб после восьми лет, в течение которых он отдавал ему все.
Сейчас, когда ему уже 34 года, он может реализовать мечту и перейти в клуб, о котором всегда мечтал.
Почему «Бавария» ему в этом отказывает? Для Роберта этот вопрос закрыт: он хочет уйти. И ни я, ни он не думаем о деньгах в этой ситуации. Последние месяцы он не чувствовал уважительного отношения от людей в руководстве.
Я очень надеюсь, что руководство пересмотрит свою позицию. Да, безусловно, они могут удержать Левандовского до 2023 года, но я бы не рекомендовал это делать. Для Роберта «Бавария» уже история», – сказал Пини Захави в интервью Bild.
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