Агент Левандовского: «Бавария» уже история для Роберта. Он хочет уйти в клуб, о котором всегда мечтал»

Агент Роберта Левандовского рассказал о желании поляка уйти из «Баварии».

«Для Роберта уже история. Он хочет покинуть клуб после восьми лет, в течение которых он отдавал ему все.

Сейчас, когда ему уже 34 года, он может реализовать мечту и перейти в клуб, о котором всегда мечтал.

Почему «Бавария» ему в этом отказывает? Для Роберта этот вопрос закрыт: он хочет уйти. И ни я, ни он не думаем о деньгах в этой ситуации. Последние месяцы он не чувствовал уважительного отношения от людей в руководстве.

Я очень надеюсь, что руководство пересмотрит свою позицию. Да, безусловно, они могут удержать Левандовского до 2023 года, но я бы не рекомендовал это делать. Для Роберта «Бавария» уже история», – сказал в интервью Bild.

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