Ферран Торрес: «Левандовски – один из лучших форвардов десятилетия. Гордость, что он мотивирован перейти в «Барсу»

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Ферран Торрес высказался о возможном переходе Роберта Левандовского в «Барселону».

«Его статистика говорит сама за себя. Это один из лучших форвардов последнего десятилетия. То, что он мотивирован перейти в «Барсу», вызывает гордость. Я бы хотел, чтобы он оказался здесь.

У клуба очень сложная ситуация. Президент [Жоан Лапорта], [директор] Алемани и совет директоров делают отличную работу и постепенно возвращают клуб к нормальной жизни. Но есть и вещи, которые не зависят от них, потому что это идет из прошлого.

Меня волнует лишь то, что происходит на поле», – сказал вингер «Барселоны».

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