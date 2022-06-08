Ферран Торрес: «Левандовски – один из лучших форвардов десятилетия. Гордость, что он мотивирован перейти в «Барсу»

высказался о возможном переходе Роберта Левандовского в «Барселону».

«Его статистика говорит сама за себя. Это один из лучших форвардов последнего десятилетия. То, что он мотивирован перейти в «Барсу», вызывает гордость. Я бы хотел, чтобы он оказался здесь.

У клуба очень сложная ситуация. Президент [ ], [директор] Алемани и совет директоров делают отличную работу и постепенно возвращают клуб к нормальной жизни. Но есть и вещи, которые не зависят от них, потому что это идет из прошлого.

Меня волнует лишь то, что происходит на поле», – сказал вингер «Барселоны».