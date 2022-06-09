Левандовски после 1:6 с Бельгией: «Мое тело очень устало, конец сезона. Замена была запланирована»

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски высказался после матча наций с Бельгией (1:6).

«Да, моя замена [на 69-й минуте] была запланирована. В итоге я сыграл даже больше, чем должен был. Не уверен, что смогу проводить в каждой игре по 90 минут. Это конец сезона, и мое тело очень устало. Это надо принимать в расчет.

Этот матч даст много пищи для размышлений, поставит многое в нашей игре и общей стратегии под вопрос. Но он также будет служить примером того, как надо играть против сильнейших сборных.

Даже атакующие футболисты были вынуждены приходить помогать в оборону, что отнимало много сил. После такого было тяжело атаковать во всю мощь», – сказал Левандовски.

6:1 – так ярко Бельгия расправилась с Польшей! Пропустили от Левандовского первыми и разошлись