Левандовски после 1:6 с Бельгией: «Мое тело очень устало, конец сезона. Замена была запланирована»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Бельгии по футболу Сборная Польши по футболу Роберт Левандовски Лига наций УЕФА Футбол

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски высказался после матча Лиги наций с Бельгией (1:6).

«Да, моя замена [на 69-й минуте] была запланирована. В итоге я сыграл даже больше, чем должен был. Не уверен, что смогу проводить в каждой игре по 90 минут. Это конец сезона, и мое тело очень устало. Это надо принимать в расчет.

Этот матч даст много пищи для размышлений, поставит многое в нашей игре и общей стратегии под вопрос. Но он также будет служить примером того, как надо играть против сильнейших сборных.

Даже атакующие футболисты были вынуждены приходить помогать в оборону, что отнимало много сил. После такого было тяжело атаковать во всю мощь», – сказал Левандовски.

6:1 – так ярко Бельгия расправилась с Польшей! Пропустили от Левандовского первыми и разошлись

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