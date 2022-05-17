Тренер Польши о Левандовском: «Было бы неплохо иметь в «Барселоне» поляка. Он сказал, что есть вероятность, что он уйдет из «Баварии»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Сборная Польши по футболу Роберт Левандовски Чеслав Михневич Футбол

Главный тренер сборной Польши хочет, чтобы Роберт Левандовски перешел в «Барселону». 

«Я говорил с Робертом на прошлой неделе. Я немного расспросил его о трансфере. Он не мог говорить о деталях, он говорит, что вокруг него много чего происходит. Я просто спросил, есть останется он или уйдет. Он сказал, что есть вероятность, что он уйдет.

Было бы неплохо иметь в «Барселоне» поляка. Сейчас Роберт тоже в отличном клубе. «Бавария» недавно выиграла Лигу чемпионов, регулярно в ней участвует. Это отличный клуб, каждый мечтает играть в таком клубе. Но это его амбиции. 

Я понимаю, что наступает момент, когда человек хочет попробовать что-то новое. Независимо от того, где он будет играть, он обязательно будет в основном составе», – сказал Чеслав Михневич. 

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