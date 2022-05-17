Тренер Польши о Левандовском: «Было бы неплохо иметь в «Барселоне» поляка. Он сказал, что есть вероятность, что он уйдет из «Баварии»

Главный тренер сборной хочет, чтобы перешел в «Барселону».

«Я говорил с Робертом на прошлой неделе. Я немного расспросил его о трансфере. Он не мог говорить о деталях, он говорит, что вокруг него много чего происходит. Я просто спросил, есть останется он или уйдет. Он сказал, что есть вероятность, что он уйдет.

Было бы неплохо иметь в «Барселоне» поляка. Сейчас Роберт тоже в отличном клубе. недавно выиграла Лигу чемпионов, регулярно в ней участвует. Это отличный клуб, каждый мечтает играть в таком клубе. Но это его амбиции.

Я понимаю, что наступает момент, когда человек хочет попробовать что-то новое. Независимо от того, где он будет играть, он обязательно будет в основном составе», – сказал Чеслав Михневич.

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