Андрей Шевченко: «Европейские страны и мировое сообщество поддерживают Украину. Из игроков Левандовски очень многое сделал»

рассказал о поддержке со стороны иностранных футболистов и клубов.

– Общаетесь ли вы с кем-то из российских спортсменов, футболистов?

– Нет, я не общаюсь. У меня есть своя позиция (Шевченко поддерживает отстранение спортсменов – прим. ред.), и я ее везде высказываю. Я поддерживаю свой народ, свою страну.

Сегодня украинские спортсмены лишены вообще какой-то возможности участвовать, мы говорим и о детях, которые лишены возможности чем-то заниматься здесь.

– Вы длительное время были за границей, общались с многими людьми, каковая реальная поддержка Украины со стороны иностранного комьюнити?

– Полная поддержка. Европейские страны, включая мировое сообщество, поддерживают Украину, но есть страны, которые принимают нейтральную позицию.

У нас есть поддержка. С теми людьми, с которыми я общаюсь, – очень большая аудитория. Они очень поддерживают .

– Кто из иностранных футболистов выразил самую большую и ценную поддержку?

– Я считаю, что это , капитан сборной . Он очень многое сделал.

В Англии на уровне Премьер-лиги есть поддержка от команд, в Италии тоже. Здесь определенная кампания, которая сегодня идет на то, чтобы помочь Украине, – сказал бывший форвард и тренер сборной Украины Tribuna.com.

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