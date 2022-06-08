Суперкубок могут разыграть в 2 матча. И «Зенит», и «Спартак» хотят провести первую игру на выезде

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Олимп Суперкубок России может быть разыгран в двух матчах. 

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», РФС обсуждает со «Спартаком» и «Зенитом» вариант, при котором трофей будет разыгран по двухматчевой системе.

Если этот формат будет утвержден, то один матч пройдет в Москве, а второй – в Санкт-Петербурге. Отмечается, что клубы не против этого варианта, но каждый хочет провести первый матч на выезде. 

При этом разнятся и желаемые даты проведения матчей. «Зенит» хочет играть 9 и 12 июля, а «Спартак» – 16 и 20 июля. РФС предлагает провести игры 12 и 16 июля. 

Вариант с двумя матчами не окончательный. Представители РФС считают, что Суперкубок должен быть разыгран в Петербурге. В организации не хотят проводить матч на нейтральном поле.

Заруба по Суперкубку: «Зенит» хочет играть в Петербурге, «Спартак» – где угодно, но не в Петербурге

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