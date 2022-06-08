Баженов против снятия «Спартака» с Суперкубка: «Давайте в крайности не впадать. Нужно играть, где бы матч ни проходил»

против снятия «Спартака» с Суперкубка в случае игры в Петербурге.

«Иногда футбол не про деньги или что-то еще. Футбол про людей, которые тоже хотят посмотреть хороший матч между классными командами не только в двух больших столицах нашей страны.

Мне кажется, очень объективно было бы – и чисто спортивно, и с человеческой точки зрения. В регионах тоже любят футбол. Это было бы для всех классно.

Чтобы закрыть все разговоры по поводу Питера, Москвы, играйте в другом городе. Все от этого выиграют.

Сняться с Суперкубка? Ну нет. У каждого свое мнение. Давайте в крайности не будем впадать. Нужно играть, где бы матч ни проходил. Футбол – игра для болельщиков. Нужно играть, это какая-то форма крайности», – сказал бывший нападающий «Спартака».

Заруба по Суперкубку: «Зенит» хочет играть в Петербурге, «Спартак» – где угодно, но не в Петербурге