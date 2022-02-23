Игрок «Ганновера» Ондуа открыл два детских дома и хочет построить еще – в России и Германии

Гаэль Ондуа построил два детских дома и планирует построить еще в России и Германии.

«Моей мечтой вне футбола является помощь детям, чем я уже занимаюсь. Хочу построить больше детских домов, два уже готовы. Хочу построить несколько в России, а в будущем, возможно, и в Германии.

Думаю, мы можем сделать мир прекрасным. Нужно уделять внимание мелочам, потому что иногда мы заглядываем слишком далеко и не видим то, что перед нами.

У некоторых людей есть трудности, и мы можем помочь им. Это мой план. Именно это я хочу сделать в будущем, помочь сделать мир лучше.

Сейчас я футболист, но когда-то я закончу и стану простым человеком. Нужно оставаться человеком и обращать внимание на мелочи», – сказал бывший игрок .

Ондуа, имеющий российское и камерунское гражданство, сейчас выступает за во второй Бундеслиге. Он был в системе «Локомотива» и ЦСКА.

Россиянин Гаэль Ондуа на связи: мечтает попасть в сборную, наслаждается Белгородом и улучшает детский дом в Камеруне