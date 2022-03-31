Тедеско о подходе к работе: «Спартак» владел мячом 70% времени, а «Шальке» много контратаковал. Я должен быть гибким, адаптироваться к сильным сторонам команд»

рассказал о своем подходе к работе.

«Мое представление о футболе заключается в том, что нужно приспосабливаться к тому типу игроков, которые есть в составе, к сильным сторонам команды.

В у нас было много физически сильных игроков, мы много играли на контратаках и заняли второе место после «Баварии» благодаря тому, что во множестве матчей мы защищались очень компактно, проводили много контратак, подавали угловые, штрафные и забивали после них.

В московском у меня была совершенно другая команда. У нас была самая молодая команда в России с очень хорошими ребятами, которые были сильны в техническом плане при игре с мячом. В каждой игре мы владели мячом 70% времени. Я должен быть гибким как тренер, я должен адаптироваться», – сказал главный тренер .