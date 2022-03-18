В Германии не откроют дополнительное трансферное окно для игроков из российских и украинских клубов.

Несмотря на разрешение со стороны ФИФА, дополнительного трансферного окна в Германии не будет.

Как сказано в заявлении на сайте Немецкого футбольного союза (DFB), такое решение принято в связи с желанием сохранить спортивную целостность соревнований во всех дивизионах в сезоне-2021/22.

Футболистам, прибывшим в Германию из российских и украинских клубов, разрешено лишь участвовать в товарищеских матчах.

Ранее стало известно, что Бундеслига заблокировала переход Баштуша из «Ростова» в «Арминию».