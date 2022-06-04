Стадион «Факела» получил временную лицензию из-за проблем с освещением и системой доступа. РПЛ просит РФС разъяснить, почему клубу выдано разрешение на игру в лиге («РБ Спорт»)

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РФС предоставил стадиону «Факела» временную лицензию в связи с некоторыми недостатками.

По сведениям «РБ Спорт», Центральный стадион профсоюзов не соответствует требованиям, выдвигаемым при сертификации для РПЛ, и потому получит лицензию на срок до 6 июля – в течение этого срока недочеты нужно будет устранить.

Источник сообщил, что на арене в Воронеже освещение не соответствует необходимым параметрам, нет системы контроля и управления доступом, отсутствует подходящее табло, слишком маленькие раздевалки. Утверждается, что устранить эти нюансы за отведенное время невозможно.

Также отмечается, что РПЛ направила в РФС письмо с просьбой разъяснить, почему «Факелу» выдана лицензия в ситуации, когда его стадион не соответствует нормам.

По данным «Спорт-Экспресса», проблемы есть только с уровнем освещения (сейчас идет дооснащение) и системой доступа (ее установка осуществляется ). Остальные характеристики соответствуют требованиям.

При этом клуб предоставил все контракты по необходимым видам модернизации в РФС.

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