Стадион «Факела» получил временную лицензию из-за проблем с освещением и системой доступа. РПЛ просит РФС разъяснить, почему клубу выдано разрешение на игру в лиге («РБ Спорт»)

РФС предоставил стадиону «Факела» временную лицензию в связи с некоторыми недостатками.
По сведениям «РБ Спорт», Центральный стадион профсоюзов не соответствует требованиям, выдвигаемым при сертификации для РПЛ, и потому получит лицензию на срок до 6 июля – в течение этого срока недочеты нужно будет устранить.
Источник сообщил, что на арене в Воронеже освещение не соответствует необходимым параметрам, нет системы контроля и управления доступом, отсутствует подходящее табло, слишком маленькие раздевалки. Утверждается, что устранить эти нюансы за отведенное время невозможно.
Также отмечается, что РПЛ направила в РФС письмо с просьбой разъяснить, почему «Факелу» выдана лицензия в ситуации, когда его стадион не соответствует нормам.
По данным «Спорт-Экспресса», проблемы есть только с уровнем освещения (сейчас идет дооснащение) и системой доступа (ее установка осуществляется ). Остальные характеристики соответствуют требованиям.
При этом клуб предоставил все контракты по необходимым видам модернизации в РФС.