Стадион «Факела» получил временную лицензию из-за проблем с освещением и системой доступа. РПЛ просит РФС разъяснить, почему клубу выдано разрешение на игру в лиге («РБ Спорт»)

РФС предоставил стадиону временную лицензию в связи с некоторыми недостатками.

По сведениям «РБ Спорт», стадион профсоюзов не соответствует требованиям, выдвигаемым при сертификации для РПЛ, и потому получит лицензию на срок до 6 июля – в течение этого срока недочеты нужно будет устранить.

Источник сообщил, что на арене в Воронеже освещение не соответствует необходимым параметрам, нет системы контроля и управления доступом, отсутствует подходящее табло, слишком маленькие раздевалки. Утверждается, что устранить эти нюансы за отведенное время невозможно.

Также отмечается, что направила в РФС письмо с просьбой разъяснить, почему «Факелу» выдана лицензия в ситуации, когда его стадион не соответствует нормам.

По данным , проблемы есть только с уровнем освещения (сейчас идет дооснащение) и системой доступа (ее установка осуществляется ). Остальные характеристики соответствуют требованиям.

При этом клуб предоставил все контракты по необходимым видам модернизации в .