«Если в «Спартаке» говорят, что ты на хрен не нужен, что делать? Пришлось уйти». Бесчастных об игре за «Динамо»

Бывший нападающий вспомнил об игре за .

– После вашего ухода в «Спартаке» началась слишком частая смена тренеров. Может ли команда приспосабливаться каждый раз к новому тренеру и играть успешно?

– Бывали разные случаи. Если тренер пропагандирует ту игру, которую любят футболисты, то можно быстро найти общий язык. После нас и не было в «Спартаке» такого уровня футболистов.

– Если бы я всю жизнь играл в «Спартаке», мне бы совесть не позволила перейти в «Динамо».

– Тебе бы совесть не позволила, а семью как бы ты кормил?

И я тогда не в «Динамо» уходил. Если тебе в «Спартаке» говорят, что ты на хрен не нужен, то что делать? Я тогда руководствовался тем, что наконец-то смогу играть в команде, которая в Москве, что я буду дома.

Я стал не нужен в «Спартаке», и мне пришлось уйти, – сказал Бесчастных на мероприятии, посвященном празднованию столетия красно-белых.