«Ливерпуль» считает, что Тчуамени выберет «Реал». Он сообщил партнерам по «Монако», что «Мадрид» – его приоритет

склоняется к переходу в «Реал», а не в «Ливерпуль».

Об сообщил журналист Фабрицио Романо в колонке для CaughtOffside.

По данным Романо, опорник «Монако» уже сообщил партнерам по команде, что переход в «Реал» этим летом – его приоритет. Источники в убеждены, что француз отдаст «Мадриду» предпочтение при переговорах.

обсуждает с агентами игрока контракт сроком до июня 2027 года, но сделка еще не согласована полностью. просит за 22-летнего игрока 80 млн евро. Ожидается, что новый раунд переговоров состоится после финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» сохраняет интерес к Тчуамени, но «Реал» лидирует в борьбе за него. «Ливерпуль» по-прежнему внимательно следит за ситуацией, но концентрируется на других трансферных целях. У руководителей «Ливерпуля» тоже состоялась встреча с агентом Тчуамени, в ходе которой стало ясно, что игрок склоняется к переходу в «Реал».

Ранее сообщалось, что в переговорах с Орельеном со стороны участвует Килиан Мбаппе. Кроме того, появлялись сведения о том, что трансфер Тчуамени в «Реал» могут отложить из-за финансовых требований «Монако».

В этом сезоне футболист провел 50 матчей за «Монако» и забил 5 голов. Его статистика доступна здесь.

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