«Хачатурянц говорил, что есть договоренность с Дюковым о моратории на вылет. Но позиция РФС поменялась, он взял вину на себя». Рыскин о президенте РПЛ

Алексей Рыскин подтвердил, что Ашот Хачатурянц обещал клубам ввести мораторий на вылет из .

Ранее об этом рассказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Я подтверждаю полностью слова . Такие обещания нам были даны, причем со слов Александра Валерьевича [Дюкова].

Это озвучил , который на собрании за день до исполкома сказал, что у нас есть договоренность с Дюковым, что никто не вылетает.

Он говорил: «Давайте, пожалуйста, сохраним это в тайне. Не выходите в прессу, не сообщайте журналистам, не сообщайте игрокам. Мораторий на вылет принят. Наша задача – провести все игры. И чтобы никуда не вышло, что спортивного принципа не осталось».

Мы играли, бились, спортивный характер состязаний присутствовал, потом люди отказались от своих слов.

На собрании лиги мы подняли вопрос, Хачатурянц сказал: «Я, к сожалению, констатирую, что позиция поменялась». Мы же сказали, что публично об этом заявим, на что он нам сказал: «Тогда я возьму всю вину на себя. Скажу, что я что-то не так понял, что-то перепутал».

Мы точно понимаем, что это не его вина, а его беда. Проблема, к сожалению, чуть глубже. Он честно сказал. Потом он просто понял, что в этой ситуации остается крайним. И взял всю вину на себя перед нами», – заявил спортивный директор .