Шамиль Газизов: «Сегодня у РФС был уникальный шанс увеличить число команд в РПЛ. Я продолжу гнуть свою линию»

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Шамиль Газизов продолжит бороться за расширение РПЛ до 18 команд.

«Как ни отнесись к решению исполкома, мы это решение можем только принять. Моя позиция всем известна уже давно, я не первый год и не первый сезон выступаю за расширение РПЛ.

Сегодня у РФС был уникальный шанс увеличить число команд. Что тут сказать? Ну ладно. По крайней мере, я буду и дальше продолжать работу в этом направлении, гнуть свою линию.

Будет ли это решение дополнительной мотивацией в стыках? Да какая тут еще мотивация? Она разве нужна? «Уфа» играет стыковые матчи, очень хочет остаться. Мотивация у всех и так огромная, даже запредельная», – сказал гендиректор «Уфы».

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