Шамиль Газизов: «Сегодня у РФС был уникальный шанс увеличить число команд в РПЛ. Я продолжу гнуть свою линию»

продолжит бороться за расширение до 18 команд.

«Как ни отнесись к решению исполкома, мы это решение можем только принять. Моя позиция всем известна уже давно, я не первый год и не первый сезон выступаю за расширение РПЛ.

Сегодня у был уникальный шанс увеличить число команд. Что тут сказать? Ну ладно. По крайней мере, я буду и дальше продолжать работу в этом направлении, гнуть свою линию.

Будет ли это решение дополнительной мотивацией в стыках? Да какая тут еще мотивация? Она разве нужна? «Уфа» играет стыковые матчи, очень хочет остаться. Мотивация у всех и так огромная, даже запредельная», – сказал гендиректор «Уфы».

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам