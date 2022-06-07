Директор РФС Митрофанов о «Факеле»: «Переживания Газизова понятны, но он предпочитает помнить только то, что хочет помнить»

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Максим Митрофанов прокомментировал высказывание Шамиля Газизова о «Факеле».

«Переживания Шамиля Камиловича Газизова понятны, но [приводя цитату со встречи, состоявшейся 19 мая в РПЛ] он предпочитает помнить только то, что хочет помнить.

На собрании было сказано, что на тот момент из шести клубов ФНЛ, имеющих право подать заявку на лицензию РФС-1, пять ее уже получили.

Однако, во-первых, это не имело никакого отношения к «Уфе», во-вторых, на той же встрече мы сразу уточнили, что комиссия по лицензированию продолжает свою работу и мы ожидаем от шестого клуба, воронежского «Факела», необходимые документы, которые впоследствии и были предоставлены.

Поэтому говорить о том, что 19 мая РФС якобы завершил процедуру лицензирования, а 21 мая лицензия появилась у «Факела», некорректно.

Я вижу в этом не более чем попытку манипуляции», – сказал заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что не понимает, как «Факел» получил лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ.

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