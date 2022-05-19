Генсек РФС Алаев – главный кандидат на пост президента РПЛ. Клубы, стоящие на вылет, поддержат его, если он одобрит расширение лиги

Пост президента РПЛ может занять генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

По информации «Чемпионата», не менял своего решения покинуть эту должность по окончании сезона.

Сообщается, что Алаев – главный претендент на пост главы лиги. Его кандидатура, предложенная РФС, устраивает топ-клубы.

Однако не все клубы поддерживают этот вариант, поскольку Алаев выступает против расширения и введения моратория на вылет. Ему нравится идея разделения следующего чемпионата на две восьмерки после 30 туров.

Отмечается, что руководители клубов, стоящих на вылет, видят в этом предмет для торга. Они готовы оказать Алаеву поддержку, если тот поддержит расширение лиги до 18 команд.

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