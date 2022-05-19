Генсек РФС Алаев – главный кандидат на пост президента РПЛ. Клубы, стоящие на вылет, поддержат его, если он одобрит расширение лиги

Теги Химки Рубин премьер-лига Россия РФС Урал Арсенал Тула Уфа Александр Алаев Нижний Новгород Чемпионат.com Ашот Хачатурянц Футбол

Пост президента РПЛ может занять генеральный секретарь РФС Александр Алаев. 

По информации «Чемпионата», Ашот Хачатурянц не менял своего решения покинуть эту должность по окончании сезона. 

Сообщается, что Алаев – главный претендент на пост главы лиги. Его кандидатура, предложенная РФС, устраивает топ-клубы.

Однако не все клубы поддерживают этот вариант, поскольку Алаев выступает против расширения РПЛ и введения моратория на вылет. Ему нравится идея разделения следующего чемпионата на две восьмерки после 30 туров. 

Отмечается, что руководители клубов, стоящих на вылет, видят в этом предмет для торга. Они готовы оказать Алаеву поддержку, если тот поддержит расширение лиги до 18 команд. 

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