Шамиль Газизов: «Хачатурянц в марте нам сказал, что вылета не будет»

рассказал об обещании ввести мораторий на вылет в .

«Хачатурянц в марте нам сказал, что вылета не будет. Я лично присутствовал при этом разговоре, но что произошло, то произошло.

Здесь отмалчиваться я не могу. То, что говорили и Алексей Рыскин, – это правда», – сказал гендиректор «Уфы».

Из РПЛ в этом сезоне напрямую вылетели «Рубин» и «Арсенал». «Уфа» вылетела, уступив «Оренбургу» в стыковых матчах.

Мегапроблемы «Уфы» после вылета: денег в два раза меньше, основа и тренеры ушли