Шамиль Газизов: «Хачатурянц в марте нам сказал, что вылета не будет»

Шамиль Газизов рассказал об обещании Ашота Хачатурянца ввести мораторий на вылет в РПЛ.
«Хачатурянц в марте нам сказал, что вылета не будет. Я лично присутствовал при этом разговоре, но что произошло, то произошло.
Здесь отмалчиваться я не могу. То, что говорили Рустем Сайманов и Алексей Рыскин, – это правда», – сказал гендиректор «Уфы».
Из РПЛ в этом сезоне напрямую вылетели «Рубин» и «Арсенал». «Уфа» вылетела, уступив «Оренбургу» в стыковых матчах.
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