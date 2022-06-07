Шамиль Газизов: «Хачатурянц в марте нам сказал, что вылета не будет»

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Шамиль Газизов рассказал об обещании Ашота Хачатурянца ввести мораторий на вылет в РПЛ.

«Хачатурянц в марте нам сказал, что вылета не будет. Я лично присутствовал при этом разговоре, но что произошло, то произошло.

Здесь отмалчиваться я не могу. То, что говорили Рустем Сайманов и Алексей Рыскин, – это правда», – сказал гендиректор «Уфы».

Из РПЛ в этом сезоне напрямую вылетели «Рубин» и «Арсенал». «Уфа» вылетела, уступив «Оренбургу» в стыковых матчах.

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