«Барса» готова платить Гави на уровне молодых игроков. Окружение хавбека недовольно, так как знает о зарплатах Кессиэ и Кристенсена

по-прежнему не может договориться с о новом контракте.

Руководство клуба и агенты 17-летнего полузащитника находятся в постоянном контакте. Не исключено, что на этой неделе состоится еще одна встреча по поводу нового соглашения.

Основная причина расхождений при переговорах заключается в том, что «Барселона» считает Гави футболистом с перспективами для роста, а окружение игрока полагает, что испанец уже вышел на мировой уровень. Поэтому стороны не могут согласовать финансовые параметры контракта.

Diario Sport пишет, что «Барселона» готова платить Гави на уровне молодых игроков, которые недавно продлили контракты. Последним из них стал защитник Рональд Араухо. В данный момент окружение игрока не согласно на такие условия. Сторона хавбека по-прежнему изучает выдвинутые «Барселоной» условия. Кроме того, в окружении Гави знают, сколько будут получать в «Барсе» полузащитник и защитник .

Ближайшие несколько недель в переговорах по контракту с Гави будут ключевыми.

В минувшем сезоне 17-летний полузащитник провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 2 гола и отдал 5 передач. Его полная статистика доступна здесь.