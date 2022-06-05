«Ливерпуль» отказался от Гави. Хавбек продлит контракт в «Барселоной» в ближайшие дни

не купит полузащитника у «Барселоны».

Как утверждает Diario Sport, английский клуб был готов выплатить отступные в размере 50 млн евро, которые прописаны в действующем контракте футболиста, но отказался от давления на окружение футболиста.

«Ливерпуль» решил не бороться за Гави, так как знает, что он хочет остаться в «Барселоне».

17-летний полузащитник и его агент получили от каталонского клуба официальное предложение по новому контракту. Ожидается, что он будет подписан в ближайшие дни. На этой неделе руководство «Барсы» и представители игрока проведут финальную встречу по поводу подписания нового соглашения.

Подписав новый контракт, Гави получит зарплату на уровне основной команды. В соглашении будут прописаны отступные в размере 1 млрд евро – как у Педри, Ансу Фати, Роналда Араухо и Феррана Торреса.

В этом сезоне Гави провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 2 гола и отдал 5 передач. Его полная статистика доступна здесь.