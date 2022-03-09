Okko о решении АПЛ прекратить трансляции в России: «Исключительно политические мотивы»

Okko назвал политическим решение АПЛ прекратить трансляции в России.

«Английская Премьер-лига в нарушение условий действующего контракта решила в одностороннем порядке разорвать отношения с Оkko.

В основании этой позиции лежат исключительно политические мотивы. Okko со своей стороны выполнил все условия действующего контракта.

Оkko сожалеет о невозможности показывать матчи АПЛ российским любителям футбола», – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Онлайн-кинотеатр, который входит в Rambler Group, приобрел эксклюзивные права на трансляции матчей перед сезоном-2019/20.

Контракт был рассчитан на три года. Летом прошлого года права на трансляции Премьер-лиги приобрел холдинг «Матч», сделка должна была вступить в силу с сезона-2022/23.

АПЛ тоже ушла из России – клубы единогласны. Вдобавок к разрыву Лиги 1, НХЛ и НБА