Okko о решении АПЛ прекратить трансляции в России: «Исключительно политические мотивы»

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Okko назвал политическим решение АПЛ прекратить трансляции в России.

«Английская Премьер-лига в нарушение условий действующего контракта решила в одностороннем порядке разорвать отношения с Оkko.

В основании этой позиции лежат исключительно политические мотивы. Okko со своей стороны выполнил все условия действующего контракта.

Оkko сожалеет о невозможности показывать матчи АПЛ российским любителям футбола», – говорится в сообщении пресс-службы компании. 

Онлайн-кинотеатр, который входит в Rambler Group, приобрел эксклюзивные права на трансляции матчей АПЛ перед сезоном-2019/20.

Контракт был рассчитан на три года. Летом прошлого года права на трансляции Премьер-лиги приобрел холдинг «Матч», сделка должна была вступить в силу с сезона-2022/23.

АПЛ тоже ушла из России – клубы единогласны. Вдобавок к разрыву Лиги 1, НХЛ и НБА

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