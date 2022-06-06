«После 24 февраля, когда нас отовсюду исключили, какой Fan ID?» Депутат Обухов о законопроекте КПРФ

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Сергей Обухов объяснил стремление КПРФ отменить закон о введении паспорта болельщика.

Сообщалось, что соответствующий законопроект внесен в Госдуму, однако правительство его не поддержало.

«Это последовательная позиция фракции. Мы во всех трех чтениях голосовали против этого.

Сейчас, после событий 24 февраля, когда нас отовсюду исключили, какой Fan ID? Нет никаких международных соревнований.

Это проблемы для внутренней повестки. Здесь нарушение прав человека. Ключевая позиция партии в этой ситуации – мы против электронного голосования», – сказал депутат Государственной думы РФ.

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