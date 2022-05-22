Тчуамени и Дембеле могут перейти в «ПСЖ» – они мечтают играть с Мбаппе. Клуб ищет возможность продать Неймара

хочет подписать Орельена Тчуамени и летом.

Как утверждает Le Parisien, теперь оба французских футболиста могут согласиться на переход в «ПСЖ». И опорник , и вингер «Барселоны» мечтают играть вместе с , который продлил контракт с «ПСЖ».

Как и другие футболисты, Тчуамени и Дембеле ждали решения Мбаппе по будущему.

В целом летом «ПСЖ» хочет подписать защитника, двух хавбеков и вингера.

Как отмечается, в Катаре ищут варианты расставания с . Бразильца больше не считают неприкосновенным в команде.

Ранее сообщалось, что Тчуамени стал главной целью «Реала» после срыва трансфера Мбаппе.

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