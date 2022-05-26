«ПСЖ» отказался от Дембеле. Будущий директор Кампуш недоволен отношением вингера к работе и его травмами (Le Parisien)

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«ПСЖ» оставил попытки заключить соглашение с вингером «Барселоны» Усманом Дембеле.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, парижане стремились подписать француза до тех пор, пока не договорились о назначении Луиша Кампуша новым спортивным директором.

Португальский менеджер выступил против переговоров с Дембеле, поскольку недоволен частыми травмами игрока и его отношением к работе. Приглашение 25-летнего полузащитника он считает рискованным шагом.

Ранее сообщалось, что Дембеле уже уведомил тренеров «Барселоны» об уходе из клуба на правах свободного агента.

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