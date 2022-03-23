Крыховяк об уходе из «Краснодара»: «Не мог смириться с ситуацией на Украине. Последствия для всего мира будут огромными»

рассказал, как уходил из .

– После начавшегося на Украине вы быстро решили уехать из «Краснодара».

– Для меня это было очень трудное, но естественное решение. С самого начала этой ситуации я внимательно следил за тем, что происходило в соседней стране. Последствия для всего мира, особенно для Украины, будут огромными.

Сердце болит. Я не мог поступить иначе. Вот почему я решил, что должен уйти.

– В качестве личного протеста?

– Я не хочу называть это так. Я просто решил, что это необходимо, понимая все последствия, которые могут на меня обрушиться. Это был вопрос моей нравственности, личное решение.

– Писали, что вы возглавили протест иностранных игроков «Краснодара».

– Это неправда. Эту информацию распространили в медиа, чтобы представить меня в негативном свете. Я никого не призывал уходить. Я не возглавлял никакого бунта.

Каждый игрок, принявший такое решение, несет ответственность за него. Многие из них быстро решили приостановить контракты и не искать новый клуб. Я не мог себе такого представить.

Мне нужно было принять решение, которое позволило бы мне по-нормальному продолжить сезон. Поэтому я ушел из «Краснодара» на несколько дней позже, чем большинство иностранцев.

Наш тренер Даниэль Фарке стал первым, кто расторг контракт. Именно он показал остальным пример. Я не считаю себя лидером бунта или как это еще назвать.

В этой очень сложной ситуации я нес ответственность за себя. Я не мог смириться с тем, что на повестке дня такая ситуация. Я не мог там играть.

– Российские медиа очень вас критиковали. Вас называли предателем и крысой.

– Это ничего не значит для меня. Это все, что я могу сказать. Мы внутри клуба все прояснили. Там знают, какие сейчас действуют правила. Это самое важное, – сказал полузащитник АЕК.