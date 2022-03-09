Крыховяк не может представить, что вернется в Россию. Он хочет разорвать контракт с «Краснодаром» любой ценой

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Гжегож Крыховяк ни в коем случае не хочет играть в России.

Как пишет Sport.pl, полузащитник хочет любой ценой разорвать контракт с «Краснодаром». Его позиция более радикальна, чем у остальных легионеров команды. Крыховяк не может представить себе возвращение в Россию.

На переговоры с «Краснодаром» о расторжении действующего соглашения может уйти еще несколько дней. Если договориться так и не удастся, хавбек воспользуется вариантом с приостановкой контракта. 

На этой неделе ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

Самое важное для Крыховяка – регулярная игровая практика. Он хочет быстро вернуться на поле, чтобы помочь сборной Польши в квалификации ЧМ-2022.

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