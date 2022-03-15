Крыховяк в одностороннем порядке приостановил контракт с «Краснодаром» до 1 июня

приостановил контракт с .

Как сообщает пресс-служба южан, в соответствии с новыми правилами ФИФА хавбек приостановил действие контракта с клубом с 12 марта по 1 июня 2022 года. «Краснодар» отметил, что Крыховяк сделал это в одностороннем порядке.

Ранее стало известно, что поляк будет до конца сезона выступать за греческий .

32-летний хавбек выступал за «Краснодар» с августа 2021 года. Он провел в составе «быков» 15 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.