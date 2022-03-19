«На Рыбуса и Шиманьского спустили всех собак, линчуют их в прессе. Мачей в России 9 лет, у него семья – это не вычеркнешь из жизни». Агент о том, почему поляки еще в РПЛ

Агент Мариуш Пекарски объяснил, почему Себастьян Шиманьски и Мачей Рыбус остались в РПЛ.
– Почему они не последовали примеру Гжегожа Крыховяка, ушедшего в аренду в АЕК?
– Жизнь состоит не только из черного и белого цветов. Каждый случай уникален. «Краснодар» быстро понял, что раз российские клубы отстранены от еврокубков, незачем препятствовать легионерам, тем более так можно снизить расходы. Но большинство игроков решило лишь приостановить контракты, а не разорвать. Из РПЛ ушло только около дюжины из 130 с лишним иностранцев.
Со стороны других команд нет особого желания их подписывать, некоторые федерации даже запрещают брать футболистов вне традиционного трансферного окна. Во-вторых, сами футболисты не хотят отказываться от высоких зарплат. Максимум – согласны на аренду и возвращение летом.
Случаи Мачея и Себастьяна не подходят ни под один вариант, ни под другой, но все же на них спустили всех собак, их линчуют в прессе.
– Потому что они зарабатывают деньги в России, и выплаты по их контрактам косвенно имеют отношение к российской власти.
– Легко об этом говорить, но я задам встречный вопрос: а в чем они оба виноваты? Что им сейчас делать? Ситуация совершенно новая для всех. Я мог бы для вида что-то предпринять, что-то заявить прессе, но я не хочу. Я веду себя как ответственный человек, веду себя естественным образом.
– Так почему они не уедут хотя бы в аренду?
– Мачей живет в России 9 лет. У него жена из этой страны, двое сыновей. Сейчас его отъезд невозможен. Ситуация сложная, он пустил в России корни, тут много нюансов, о которых я не хочу говорить. Он не может просто вычеркнуть десятилетие из своей жизни и не бросит свою семью. Его контракт истекает через 2 месяца, и мы думаем, что делать дальше, – сказал Пекарски.