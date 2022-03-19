«На Рыбуса и Шиманьского спустили всех собак, линчуют их в прессе. Мачей в России 9 лет, у него семья – это не вычеркнешь из жизни». Агент о том, почему поляки еще в РПЛ

Агент Мариуш Пекарски объяснил, почему и остались в РПЛ.

– Почему они не последовали примеру , ушедшего в аренду в ?

– Жизнь состоит не только из черного и белого цветов. Каждый случай уникален. быстро понял, что раз российские клубы отстранены от еврокубков, незачем препятствовать легионерам, тем более так можно снизить расходы. Но большинство игроков решило лишь приостановить контракты, а не разорвать. Из РПЛ ушло только около дюжины из 130 с лишним иностранцев.

Со стороны других команд нет особого желания их подписывать, некоторые федерации даже запрещают брать футболистов вне традиционного трансферного окна. Во-вторых, сами футболисты не хотят отказываться от высоких зарплат. Максимум – согласны на аренду и возвращение летом.

Случаи Мачея и Себастьяна не подходят ни под один вариант, ни под другой, но все же на них спустили всех собак, их линчуют в прессе.

– Потому что они зарабатывают деньги в России, и выплаты по их контрактам косвенно имеют отношение к российской власти.

– Легко об этом говорить, но я задам встречный вопрос: а в чем они оба виноваты? Что им сейчас делать? Ситуация совершенно новая для всех. Я мог бы для вида что-то предпринять, что-то заявить прессе, но я не хочу. Я веду себя как ответственный человек, веду себя естественным образом.

– Так почему они не уедут хотя бы в аренду?

– Мачей живет в России 9 лет. У него жена из этой страны, двое сыновей. Сейчас его отъезд невозможен. Ситуация сложная, он пустил в России корни, тут много нюансов, о которых я не хочу говорить. Он не может просто вычеркнуть десятилетие из своей жизни и не бросит свою семью. Его контракт истекает через 2 месяца, и мы думаем, что делать дальше, – сказал Пекарски.