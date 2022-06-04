Леонид Федун: «Спартак» – лучший клуб России по организации, хотя нас любят хаять»

отметил высокий организационный уровень .

«Мы действительно завоевали в небывалом матче. За свои 60 с лишним лет я видел много футбольных матчей, но такого по накалу, драматургии, по всему хорошему и плохому, что есть в нашем футболе, никогда не было. Всех с победой!

Хотел бы сказать спасибо всему персоналу, который работает с нашей командой. Я очень горжусь той командой, которую сделали. Мы действительно лучшие в России по организации, хотя знаю, что нас любят хаять. Но поверьте мне, что такой организации нет ни в одном клубе», – заявил владелец «Спартака» на мероприятии в честь столетия клуба.

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