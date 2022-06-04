Федун о Зареме: «Мало кто способен похвастаться дипломом MBA. Она получила его в Барселоне»

рассказал о новом достижении , его супруги.

«Хочу поблагодарить свою супругу, которая меня во всем поддерживала.

Мало кто способен похвастаться, что получил диплом MBA (магистра делового администрирования – прим. Sports.ru). Но вот она недавно получила его в Барселоне. Поздравим ее с этим», – сказал владелец на мероприятии, которое проводилось на теплоходе в честь столетия клуба.

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