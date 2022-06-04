Федун о Зареме: «Мало кто способен похвастаться дипломом MBA. Она получила его в Барселоне»

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Леонид Федун рассказал о новом достижении Заремы Салиховой, его супруги.

«Хочу поблагодарить свою супругу, которая меня во всем поддерживала.

Мало кто способен похвастаться, что получил диплом MBA (магистра делового администрирования – прим. Sports.ru). Но вот она недавно получила его в Барселоне. Поздравим ее с этим», – сказал владелец «Спартака» на мероприятии, которое проводилось на теплоходе в честь столетия клуба.

Зарема Салихова: «Судьи – холуи у газпромовского руководства, они исполняют заказ. Желаю молодым из «Спартака» однажды уехать из Газпром-лиги»

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