Каттани о победе «Спартака» в Кубке: «Счастливые заполненные «Лужники» – самый счастливый момент в моей карьере»

поделился впечатлениями от победы в БЕТСИТИ Кубке России.

«Я бы в первую очередь хотел сказать не о «Спартаке», а о Москве. Прекрасный город! И впервые за долгое время тут хорошая погода.

Работа непростая, но я вспоминаю , ту атмосферу, стадион, который был почти полностью красно-белым! Потрясающе! Работаем дальше.

Сразу по приезде я говорил, что хочу помочь «Спартаку» снова одерживать победы. И когда я видел счастливые заполненные «Лужники» – это был, наверное, самый счастливый момент в моей футбольной карьере. И я очень хочу видеть всех этих людей снова счастливыми», – сказал спортивный директор во время мероприятия в честь столетия «Спартака».

Финал в «Лужниках» – это российский футбол, которого мы хотим