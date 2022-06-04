ЦСКА стал лучшей командой сезона РПЛ по фэйр-плей. «Локомотив», «Спартак» и «Уфа» – худшие

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия рейтинги судьи Краснодар Уфа Футбол

ЦСКА стал обладателем премии за честную игру по итогам сезона РПЛ.

Армейцы заняли первое место в рейтинге фэйр-плей по итогам сезона со средним баллом 7,78 из 10.

Вторыми стали «Крылья Советов» со средним баллом 7,68, третье место поделили «Ростов» и «Краснодар» (по 7,61).

Худшими стали «Локомотив» (7,17), «Спартак» (7,23) и «Уфа» (7,3).

Премия Liga Fair Play присуждается команде с наибольшей средней итоговой оценкой фэйр-плей за отчетный период.

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам фэйр-плей: зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд, поведение болельщиков, желтые и красные карточки.

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