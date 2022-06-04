ЦСКА стал лучшей командой сезона РПЛ по фэйр-плей. «Локомотив», «Спартак» и «Уфа» – худшие

стал обладателем премии за честную игру по итогам сезона .

Армейцы заняли первое место в рейтинге фэйр-плей по итогам сезона со средним баллом 7,78 из 10.

Вторыми стали со средним баллом 7,68, третье место поделили и (по 7,61).

Худшими стали «Локомотив» (7,17), «Спартак» (7,23) и «Уфа» (7,3).

Премия Liga Fair Play присуждается команде с наибольшей средней итоговой оценкой фэйр-плей за отчетный период.

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам фэйр-плей: зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд, поведение болельщиков, желтые и красные карточки.