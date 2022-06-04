Максименко, Зобнин, Дзюба, Промес подешевели больше всех в РПЛ, Алберто, Захарян, Изидор, Сперцян – подорожали

Футболист «Спартака» подешевел больше всех в РПЛ, игрок «Зенита» – подорожал.
Вратарь красно-белых Александр Максименко потерял в цене 6,5 миллиона евро и теперь стоит 2,5 млн по версии Transfermarkt. В топ-5 вошли еще два игрока «Спартака».
Топ-5 самых подешевевших игроков:
1. Александр Максименко («Спартак») – минус 6,5 млн; 2,5 млн
2. Марио Фернандес (ЦСКА, свободный агент) – минус 6 млн; 8 млн
3. Роман Зобнин («Спартак») – минус 5 млн; 6 млн
4-5. Квинси Промес («Спартак») – минус 3 млн; 9 млн
4-5. Артем Дзюба («Зенит», свободный агент) – минус 3 млн; 9 млн
Больше всех в цене прибавил форвард «Зенита» Юри Алберто. Он подорожал на 4 миллиона евро и теперь оценивается в 16 млн.
Топ-5 самых подорожавших игроков:
1. Юри Алберто («Зенит») – плюс 4 млн; 16 млн
2-4. Арсен Захарян («Динамо») – плюс 3 млн; 15 млн
2-4. Вильзон Изидор («Локомотив») – плюс 3 млн; 6 млн
2-4. Эдуард Сперцян («Краснодар») – плюс 3 млн; 6 млн
5-7. Клаудиньо Родригес («Зенит») – плюс 2 млн; 18 млн
5-7. Юсуф Языджи (в аренде в ЦСКА) – плюс 2 млн; 17 млн
5-7. Гамид Агаларов («Уфа», вылет в Олимп-ФНЛ) – плюс 2 млн; 6 млн.