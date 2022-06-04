Максименко, Зобнин, Дзюба, Промес подешевели больше всех в РПЛ, Алберто, Захарян, Изидор, Сперцян – подорожали

Футболист «Спартака» подешевел больше всех в , игрок «Зенита» – подорожал.

Вратарь красно-белых Александр Максименко потерял в цене 6,5 миллиона евро и теперь стоит 2,5 млн по версии Transfermarkt. В топ-5 вошли еще два игрока «Спартака».

Топ-5 самых подешевевших игроков:

1. («Спартак») – минус 6,5 млн; 2,5 млн

2. ( , свободный агент) – минус 6 млн; 8 млн

3. ( ) – минус 5 млн; 6 млн

4-5. («Спартак») – минус 3 млн; 9 млн

4-5. («Зенит», свободный агент) – минус 3 млн; 9 млн

Больше всех в цене прибавил форвард «Зенита» Юри Алберто. Он подорожал на 4 миллиона евро и теперь оценивается в 16 млн.

Топ-5 самых подорожавших игроков:

1. («Зенит») – плюс 4 млн; 16 млн

2-4. ( ) – плюс 3 млн; 15 млн

2-4. Вильзон Изидор ( ) – плюс 3 млн; 6 млн

2-4. ( ) – плюс 3 млн; 6 млн

5-7. ( ) – плюс 2 млн; 18 млн

5-7. (в аренде в ЦСКА) – плюс 2 млн; 17 млн

5-7. («Уфа», вылет в ) – плюс 2 млн; 6 млн.