Максименко, Зобнин, Дзюба, Промес подешевели больше всех в РПЛ, Алберто, Захарян, Изидор, Сперцян – подорожали

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Футболист «Спартака» подешевел больше всех в РПЛ, игрок «Зенита» – подорожал.

Вратарь красно-белых Александр Максименко потерял в цене 6,5 миллиона евро и теперь стоит 2,5 млн по версии Transfermarkt. В топ-5 вошли еще два игрока «Спартака».

Топ-5 самых подешевевших игроков:

1. Александр Максименко («Спартак») – минус 6,5 млн; 2,5 млн

2. Марио Фернандес (ЦСКА, свободный агент) – минус 6 млн; 8 млн

3. Роман Зобнин («Спартак») – минус 5 млн; 6 млн

4-5. Квинси Промес («Спартак») – минус 3 млн; 9 млн

4-5. Артем Дзюба («Зенит», свободный агент) – минус 3 млн; 9 млн

Больше всех в цене прибавил форвард «Зенита» Юри Алберто. Он подорожал на 4 миллиона евро и теперь оценивается в 16 млн.

Топ-5 самых подорожавших игроков:

1. Юри Алберто («Зенит») – плюс 4 млн; 16 млн

2-4. Арсен Захарян («Динамо») – плюс 3 млн; 15 млн

2-4. Вильзон Изидор («Локомотив») – плюс 3 млн; 6 млн

2-4. Эдуард Сперцян («Краснодар») – плюс 3 млн; 6 млн

5-7. Клаудиньо Родригес («Зенит») – плюс 2 млн; 18 млн

5-7. Юсуф Языджи (в аренде в ЦСКА) – плюс 2 млн; 17 млн

5-7. Гамид Агаларов («Уфа», вылет в Олимп-ФНЛ) – плюс 2 млн; 6 млн.

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