Австрия в первом матче при Рангнике разгромила Хорватию в Лиге наций

Ральф Рангник выиграл первый матч на посту тренера сборной Австрии.
Австрийцы на выезде разгромили Хорватию (3:0) в 1-м туре Лиги наций.
Рангник стал первым за 20 лет тренером сборной Австрии, одержавшим сухую победу в дебютном матче. В 2002-м это делал Ханс Кранкль.
Это уже третье место работы для 63-летнего немца за год. В сезоне-2021/22 он также был руководителем по спорту и развитию в «Локомотиве», а затем исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» с конца ноября.
Ожидалось, что Ральф останется в «МЮ» на посту консультанта и будет совмещать эту работу с работой в сборной Австрии, однако позже менеджер ушел и из английского клуба.
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