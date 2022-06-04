Австрия в первом матче при Рангнике разгромила Хорватию в Лиге наций

выиграл первый матч на посту тренера сборной Австрии.

Австрийцы на выезде разгромили Хорватию (3:0) в 1-м туре .

Рангник стал первым за 20 лет тренером сборной Австрии, одержавшим сухую победу в дебютном матче. В 2002-м это делал Ханс Кранкль.

Это уже третье место работы для 63-летнего немца за год. В сезоне-2021/22 он также был руководителем по спорту и развитию в , а затем исполнял обязанности главного тренера с конца ноября.

Ожидалось, что Ральф останется в «МЮ» на посту консультанта и будет совмещать эту работу с работой в сборной Австрии, однако позже менеджер ушел и из английского клуба.

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