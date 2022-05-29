«МЮ» при Рангнике набирал 1,5 очка за игру и победил в 42% матчей чемпионата. Это антирекорды клуба в эпоху АПЛ

продемонстрировал худшую статистику в качестве тренера «МЮ» в истории .

Немецкий специалист возглавил в конце ноября 2021 года и занял с командой шестое место по итогам чемпионата Англии.

Под руководством Рангника клуб набирал в среднем 1,5 очка за матч и выиграл 42% встреч. Оба этих показателя являются худшими для тренера «МЮ» за время существования Премьер-лиги.

Сегодня стало известно, что Рангник покидает клуб и сосредоточится на работе со сборной Австрии.

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