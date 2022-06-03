«Реал» хочет продлить контракт с Луниным и отпустить его в аренду

«Реал» хочет продлить контракт с украинцем Андреем Луниным.
Ранее появилась информация, что резервный вратарь «Мадрида» намерен сменить команду ради регулярной игровой практики.
«Реал» понимает желание голкипера играть чаще и готов отпустить его в аренду.
Однако срок контракта футболиста истекает через два года, поэтому сначала клуб хотел бы продлить соглашение с ним.
«Реал» намерен отдать Лунина в аренду в команду, где он точно будет играть.
В качестве замены украинцу «Мадрид» рассматривает Давида Оспину и Габриэля Слонину.