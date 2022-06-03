«Реал» хочет продлить контракт с Луниным и отпустить его в аренду

«Реал» хочет продлить контракт с украинцем .

Ранее появилась информация, что резервный вратарь намерен сменить команду ради регулярной игровой практики.

«Реал» понимает желание голкипера играть чаще и готов отпустить его в аренду.

Однако срок контракта футболиста истекает через два года, поэтому сначала клуб хотел бы продлить соглашение с ним.

«Реал» намерен отдать Лунина в аренду в команду, где он точно будет играть.

В качестве замены украинцу «Мадрид» рассматривает и .