Лунин о чемпионском параде «Реала»: «Все веселятся, а ты стоишь с телефоном и читаешь новости: куда-то что-то прилетело, еще что-то произошло»

рассказал о чемпионском параде «Реала».

«Ощущения от чемпионского парада – непередаваемые. Это надо прочувствовать.

Но если бы у нас в стране все было, как раньше, наслаждение было бы тройным. Лично я себя чувствовал не в своей тарелке. Да, праздник, 300 тысяч человек пришли поприветствовать команду, играет музыка, все радуются. Ты тоже понимаешь, что трудился, какие-то матчи сыграл, пусть немного, но тоже проходил этот путь.

Все веселятся, а ты стоишь с телефоном и читаешь новости: там куда-то что-то прилетело, еще что-то произошло. Пытаешься не выпадать из праздничной вроде атмосферы, но не получается», – сказал вратарь в эфире «Вацко on air».

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