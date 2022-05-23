Андрей Лунин: «Хотелось бы выиграть ЛЧ, а после матча выйти с флагом Украины»

поделился мыслями о стыках ЧМ-2022 и финале Лиги чемпионов.

Вратарь «Реала» и сборной рассказал, что выбрал бы – победу мадридского клуба в финале ЛЧ-2021/22 или выход национальной команды на .

«На данный момент 100% для меня и для всех наших людей – это выход на ЧМ в Катаре. Это даже не обсуждается.

А в личном, профессиональном плане, конечно, мне бы сначала хотелось выиграть Лигу чемпионов, а после матча выйти с украинским флагом. А потом уже 1 и 5 июня – чтобы была путевка на чемпионат мира», – сказал Лунин в эфире «Вацко on air».

Финал Лиги чемпионов-2021/22, в котором встретится с «Ливерпулем», пройдет 28 мая в Париже.

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