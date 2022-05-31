«Бойцы, которые сражаются за Украину, вдохновляют весь мир. Мы должны подарить им и всем нашим людям положительные эмоции». Лунин о матче с Шотландией

Вратарь высказался перед матчем между сборными Украины и Шотландии.

«Матч, к которому мы готовимся, как уже говорили ребята, очень важен. Ведь сейчас наши бойцы, которые сражаются за , вдохновляют весь мир. Мы должны выходить на поле и делать свое дело, чтобы подарить им и всем нашим людям положительные эмоции. Это хоть что-то, что мы можем сделать. Должны отдать все ради этого!» – сказал Лунин.

1 июня Украина сыграет с Шотландией на выезде в рамках стыковых матчей отбора . Победитель матча встретится с командой Уэльса 5 июня.