«Бойцы, которые сражаются за Украину, вдохновляют весь мир. Мы должны подарить им и всем нашим людям положительные эмоции». Лунин о матче с Шотландией

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Вратарь «Реала» Андрей Лунин высказался перед матчем между сборными Украины и Шотландии.

«Матч, к которому мы готовимся, как уже говорили ребята, очень важен. Ведь сейчас наши бойцы, которые сражаются за Украину, вдохновляют весь мир. Мы должны выходить на поле и делать свое дело, чтобы подарить им и всем нашим людям положительные эмоции. Это хоть что-то, что мы можем сделать. Должны отдать все ради этого!» – сказал Лунин.

1 июня Украина сыграет с Шотландией на выезде в рамках стыковых матчей отбора ЧМ-2022. Победитель матча встретится с командой Уэльса 5 июня. 

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