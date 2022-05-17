«Реал» может подписать Оспину, если уйдет Лунин. Украинец хочет играть чаще

Украинец Андрей Лунин может покинуть «Реал» в это межсезонье.
23-летний резервный вратарь «Мадрида» хочет играть чаще, поэтому готов сменить команду.
Руководство испанского клуба на случай ухода Лунина рассматривает вариант с приглашением Давида Оспины из «Наполи».
Колумбиец является основным голкипером неаполитанцев в этом сезоне, но срок его контракта истекает уже летом.
В «Реале» понимают желание Лунина получать постоянную игровую практику, но в то же время клуб хотел бы, чтобы он остался.
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