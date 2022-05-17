Березуцкие хотят продолжить карьеру в Европе («РБ Спорт»)

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Тренеры ЦСКА Алексей и Василий Березуцкий хотят продолжить карьеру в Европе.

Сегодня появилась информация, что главный тренер армейцев Алексей Березуцкий попросил руководство клуба освободить его от должности.

По данным «РБ Спорт», братьям некомфортно работать в ЦСКА, в первую очередь, из-за разногласий председателя Совета директоров Максима Орешкина с Евгением Гинером и Романом Бабаевым.

В межсезонье Березуцкие хотят найти себе новую команду в Европе. Варианты в России они не рассматривают.

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