Березуцкие хотят продолжить карьеру в Европе («РБ Спорт»)

Тренеры ЦСКА Алексей и Василий Березуцкий хотят продолжить карьеру в Европе.
Сегодня появилась информация, что главный тренер армейцев Алексей Березуцкий попросил руководство клуба освободить его от должности.
По данным «РБ Спорт», братьям некомфортно работать в ЦСКА, в первую очередь, из-за разногласий председателя Совета директоров Максима Орешкина с Евгением Гинером и Романом Бабаевым.
В межсезонье Березуцкие хотят найти себе новую команду в Европе. Варианты в России они не рассматривают.
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