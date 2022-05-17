Березуцкий попросил ЦСКА освободить его от должности главного тренера («СЭ»)

может покинуть по завершении сезона.

По информации «Спорт-Экспресса», главный тренер армейцев после поражения от (0:1) попросил освободить его от должности после заключительного матча чемпионата.

Березуцкий сообщил руководству московской команды, что не видит перспектив продолжать работу на своем посту.

ЦСКА назначил Березуцкого главным тренером летом прошлого года. За тур до конца сезона армейцы идут на пятом месте в таблице, набрав в 29 играх 47 очков.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам