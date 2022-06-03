Роберто Баджо: «Безумие, что Италия не вышла на ЧМ, выиграв Евро. Нужно менять правила, это скандал. Одна игра пошла не так, и ты остаешься дома?»

после невыхода Италии на считает, что правила отбора нужно изменить.

«Больше всего жаль, что не вышла на чемпионат мира напрямую, выиграв . Нужно поменять правила. Это скандал, это кажется мне безумием. Эти парни заслужили награду или нет? Не знаю, как бы я реагировал на это, если бы оказался на их месте.

Это худшая вещь, которую сложнее всего принять, ведь в одном матче случиться может все. Одна игра пошла не так, и ты остаешься дома?

У этой команды большой талант, но по ней сильно ударил невыход на чемпионат мира. Это огромный удар по психологии. Уровень спокойствия у этих двух команд [Италии и Аргентины] был несопоставимым», – сказал бывший игрок сборной Италии.