Роберто Баджо: «Безумие, что Италия не вышла на ЧМ, выиграв Евро. Нужно менять правила, это скандал. Одна игра пошла не так, и ты остаешься дома?»

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Роберто Баджо после невыхода Италии на ЧМ-2022 считает, что правила отбора нужно изменить.

«Больше всего жаль, что Италия не вышла на чемпионат мира напрямую, выиграв Евро-2020. Нужно поменять правила. Это скандал, это кажется мне безумием. Эти парни заслужили награду или нет? Не знаю, как бы я реагировал на это, если бы оказался на их месте.

Это худшая вещь, которую сложнее всего принять, ведь в одном матче случиться может все. Одна игра пошла не так, и ты остаешься дома?

У этой команды большой талант, но по ней сильно ударил невыход на чемпионат мира. Это огромный удар по психологии. Уровень спокойствия у этих двух команд [Италии и Аргентины] был несопоставимым», – сказал бывший игрок сборной Италии.

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