Роберто Манчини: «Италия должна была выходить на ЧМ напрямую, если оценивать мастерство. Но Македония забила с 50 метров на 92-й минуте»

высказался о причинах неудач сборной Италии.

У Италии 2 победы в 7 последних матчах. Она не вышла на чемпионат мира и проиграла (0:3) в Финалиссиме.

– Не слишком ли сильно вы полагались на игроков, которые принесли Италии успех на ?

– Я не думаю, что дело в этом.

Если оценивать мастерство, то из нашей группы мы должны были выходить на чемпионат мира напрямую. К сожалению, мы поплатились за некоторые эпизоды. Например, в матче с Северной Македонией у нас было много плохих моментов, а потом они забили с 50 метров на 92-й минуте.

У нас молодой состав. Проблем с чрезмерной опорой на кого-либо нет, – сказал тренер сборной Италии.