Роберто Баджо: «Мне нравится женский футбол. Гольф мне наскучивает, предпочитаю баскетбол. Я фанат «Лейкерс»

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Роберто Баджо рассказал об интересе к другим видам спорта. 

«Мне нравится женский футбол. Гольф мне наскучивает, я предпочитаю баскетбол, я фанат «Лейкерс».

Футбол без зрителей – это очень грустно, это заставляет меня плакать. Я не смотрю игры, они мне почти никогда не нравятся.

Уход из футбола вернул мне жизнь и кислород. Я тонул, слишком сильная физическая боль. Когда я вернулся домой из «Брешии», я не мог выйти из машины, моя жена Андреина помогла мне выйти из машины», – сказал бывший нападающий сборной Италии La Repubblica. 

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