Баджо не интересуется футболом: «Вижу бывших партнеров, рассуждающих как учителя, и вспоминаю, что они даже руками пас отдать не могли»

Бывший форвард сборной Италии Роберто Баджо сообщил, что не интересуется футболом.

«Люди считают это странным, ну и что с того? Разве те, кто счастливо живет без футбола, являются неудачниками?

Я даже матчи не смотрю, меня они не захватывают.

И мне неприятно оценивать других людей. Я вижу бывших партнеров, рассуждающих как учителя, и вспоминаю, что они даже руками пас отдать не могли.

Я нашел для себя другие занятия. Я колю дрова, работаю на тракторе и к ночи так устаю, что кружится голова», – сказал Баджо La Repubblica.

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