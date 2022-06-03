Криштиану Роналду: «Рекорды приходят ко мне сами собой. Я не гонюсь за ними»

рассказал о рекордах, которые установил за годы карьеры.

«Рекорды приходят ко мне сами собой. Я не гонюсь за ними, это они идут ко мне. Это приятно.

Я по-прежнему мотивирован упорно трудиться. Я люблю страсть этой игры. Конечно, «Манчестер Юнайтед» и партнеры по команде помогают мне на протяжении всего этого пути. Я ценю всех людей, которые помогают Криштиану.

Всегда приятно забивать голы в составе этого клуба. Когда это хет-трик, то это еще приятнее», – сказал нападающий .